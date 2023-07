A helyszínen kézműves foglalkozásokkal, sportversenyekkel, ugrálóvárakkal is várták a fiatalabbakat és az idősebb korosztály képviselőit. Volt továbbá fánkevő verseny, arcfestés, lovaglás és tűzoltó bemutató is. A rendezvényen fellépett a Four Bones Quartet nevű együttes is.