– Már az első napra is rengeteg programmal készültünk. Ez csak nekünk, falusiaknak szól, illetve a testvérvárosaink is minden évben eljönnek. Ők egyébként a kocsitoláson is kipróbálják magukat. Természetesen a finom vacsora mellé zene is jár. A gyerekeket a Répa Retek Mogyoró együttes szórakoztatta, a felnőtt korosztálynak pedig Party Syndrom adott koncertet, illetve este DJ Marák biztosította a jó hangulatot. Mellette ugrálóvárak, KRESZ park, lézerharc, népi játszótér várta a gyerekeket – sorolta a programokat Simon László.

Molnár Erzsébettől, Kocs jegyzőjétől megtudtuk, hogy azok a falusiak, akik regisztráltak előre kaptak jegyet amivel megkóstolhatták a bográcsokban készült finomságokat. Idén üstben készültek az ételek. Fakanalat ragadtak a polgármesteri hivatal munkatársai, akik három különböző étellel is készültek. De az óvoda, a nyugdíjasklub, a Kocsi Baráti Kör, a Kocsi Horgászegyesület, a Galambász Eyesület és a vadászok is főztek. Illetve Kocs testvértelepülése, a szlovák Madar, illetve a Balaton mellől érkező Ábrahámhegyiek is megvendégelték a helyieket.

Legtöbben pörkölttel készültek, amit a vadászok természetesen vadhúsból készítettek. De volt bolognai spagetti, húsos káposzta, halászlé a horgászok jóvoltából, sőt, még rántotthús is sült egy hatalmas serpenyőben.