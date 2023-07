Meglestük, milyen a hangulat a Tatabányai Vízmű SE nyári úszótáborában. Karácsonyi Péter a TVSE úszásoktatója a Kemma.hu-nak elmondta: a cél az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. A Gyémánt Fürdő, a strand és uszoda területén mindent használhatnak, igazi nyaralásós-táborozós élmények várják őket. No meg persze ebéd, uzsonna, de például kézműves foglalkozások is. A táboroztatók munkáját középiskolás önkéntesek és plusz emberek is segítik, így akár személyre szabottan is lehet foglalkozni egy-egy gyerkőccel.