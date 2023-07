– A tatai Csillagda idén ötven éves, így nagy öröm, hogy a születésnapot ősszel, már az új épületben ünnepelhetjük meg – vélekedett a Csillagda vezetője. Hozzátette: a zárva tartás ideje alatt a Pötörke-malomban tartunk előadásokat, távcsöves bemutatókat pedig a Pötörke-malom melletti tóparton. Ott fogják megrendezni augusztus 3-13 között Egy Hét a Csillagok Alatt tatai programjait. Agostyánban pedig meteormegfigyelést tartanak majd.

Michl József, Tata polgármestere a város közösségi oldalán számolt be arról, hogy hol tart a csillagvizsgáló felújítása.

– Egy nagyon nagy fejlesztés történik Tatán az ég kémleléséhez egy gyönyörűséges új csillagdája lesz a városunknak. A TIT közössége, csoportja egy határon átnyúló pályázattal és hazai forrásból egy gyönyörű felújítást, bővítést talált ki a Posztoczky csillagdának, ahol külön elhelyezésre kerül Posztoczky Károlynak a hagyatéka egy nagyon szép, állandó kiállítással, óriási kincseket kapott a családtól a közösség. Visszakerült már a kupola is a helyére, vagyis az ég kémlelésére szolgáló legnagyobb távcsőnek is megvan a helye. Fent a teraszon nagyon sok csillagvizsgáló, nagyon sok csillagász, érdeklődő kémlelheti majd az eget – mondta a polgármester.

Mint arról korábban beszámoltunk, már nincs sok hátra az új épület átadásáig, ugyanis a tetőszigeteléssel is elkészültek, a padlóburkolás, csempézés is az a végéhez közeledik, és a napfigyelő terasz építése is elkezdődött.