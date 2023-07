Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője felidézte: több évtizednyi várakozás után csoda történt, hiszen megújulhatott a kastély, melyet a helyiek és a turisták mellett a filmes stábok is szívesen felkeresnek. Példátlannak nevezte a bajnaiak hozzáállását, akik gondosan őrzik értékeiket.

Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke elmondta, hogy a Komárom-Esztergom Vármegyi Önkormányzat számára fontos a vármegyei identitás erősítése, ezért a mostani megyei identitás program keretében mind a hetvenhat településnek készítettek kisfilmet. Ezután átnyújtotta a bajnai videót tartalmazó pendrive-ot Pallagi Tibor polgármesternek.

A település vezetője a köszönetnyilvánítás után kijelentette: a NÖF-fel közösen sokat tesznek azért, hogy méltó környezetben fogadják a hozzájuk látogatókat. Felidézte, hogy nyolc évvel ezelőtt adtak otthont a megyei értéktár napnak, ami mindannyiuknak felejthetetlen élményekkel szolgált. Végül Hudoba Gyula, a Bajnai Települési Értéktár Bizottság elnöke mutatta be a helyi értékeket.

Ezután Nyíri Róbert kanonok, plébános megnyitotta a kastélykápolnában az időszakos egyházi kiállítást, majd Vörös János, a megyei identitás program vezetője levetítette a bajnai filmet és az értéktár mozgalmat bemutató videót. Nagy sikert aratott a Bajnai Gyermek Néptánccsoport, valamint a Mayer Néptáncműhely és Timár együttes tagjainak közös műsora, melyben Kiss-Szőke Ildikó és Kiss Tamás a grófi házaspárt is megidézte. A rendezvényen megismerhettük a helyi kick-box és természetjáró egyesületeket is, de a koncertek mellett volt például lovasbemutató, kastélyvetélkedő és fényfestés is.