A programok már el is kezdődtek a reggeli órákban a horgászversennyel. A kerékteleki Pótkerék együttes kezdte a zenés mulatságot, majd őket a hántai ovisok műsora követte. A szenior örömtáncosok közismert dallamokra táncoltak. A gyerekeket is rengeteg program várta, a színpadon a Felhőtánc produkciót hallgathatták meg, és aktív résztvevői is lehettek énekléssel, tapsolással.

Két ugrálóvárral, kosaras hintával és népi játékokkal készültek a szervezők, de volt csillámtetoválás és arcfestés is. A faluvacsorát követően Jakab Cintia és Sánta Zsolt zenés összeállítását hallhatta a nagyérdemű, operettől a slágerekig, majd a tombolahúzás után retrodiszkóval zárult az este.