Mindenkinek van az ismerősei között legalább egy ember – ha nem pont ő maga az –, aki retteg a pókoktól. Nekem több ilyen ismerősöm is van, egyikük a négyéves fiam, aki sikítva menekül, ha meglát a falon mászni egy nyolclábút. És bevallom, nálunk pókból akad bőven, ugyanis nagy becsben tartjuk őket falusi otthonunkban.

Oláh András, a tatabányai polgármesteri hivatal környezetvédelmi és klímavédelmi referense, illetve a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület elnöke a Kemma.hu-nak elárulta, van-e okunk félni a hazai pókoktól, illetve milyen fajaikkal találkozhatunk lakásunkban és a falakon kívül.

Gyorsan megnyugtatunk mindenkit: halálos mérgű pókok nem élnek hazánkban. Ez azonban nem zárja ki, hogy némi potya szállítmánnyal repülőn vagy hajón ne jussanak be országhatárinkon belülre a veszélyesebb egyedek. Azonban ezek a fajok nem honosak nálunk, így nem is szokták élve megúszni a kalandot.

A pókharapást könnyű megkülönböztetni a rovarcsípéstől. A pókok ugyanis jellegzetesen a két csáprágójukkal fogják meg, harapják meg áldozatukat, amely nyomán két apró, piros pötty jelentkezhet a bőrön. A harapás bizony okozhat fájdalmat.

Vannak olyan fajok, amelyek vegyi anyagot is juttatnak a bőr alá, az ő harapásuk pedig emiatt már irritációt is okozhat. Magyarországon is találkozhatunk olyan pókkal, amelynek csípése, harapása igen kellemetlen lehet. Azonban ezek nagyjából megegyeznek egy darázscsípéssel, már ha az ember nem allergiás rájuk.

De nézzük is, milyen „veszélyesebb” fajok élnek hazánkban!

– Igazából minden pók tud harapni, például a keresztespókok közül a Darázspóknak is fájdalmasabb lehet a harapása. De igazán veszélyes faj hazánkban talán csak kettő él. Az egyik a pokoli cselőpók, ami a farkaspókok családjába tartozik. Ez a faj nem sző hálót, hanem réteken, de akár még a kertben lévő gyepen is szaladgálhat, és a föld alatt él. A másik pedig a mérges dajkapók. Ez a halványsárgás pók általában nem él közvetlenül a lakóterületeken. Szántóföldek mellett, illetve réteken magasabb fűre szövi a jellegzetes hálóját, mely szemléletesen leginkább egy vattacukorra emlékeztet. Vele ritkábban lehet találkozni – mondta a szakember.

Akár a hasznunkra is válhat, ha nem tessékeljük ki őket

– Ezeknek a fajoknak a harapása fájdalmas, de nem halálos, nem okoz komolyabb sérülést. Egy-egy darázs csípésénél nem fájdalmasabbak, de okozhatnak allergiás irritációt. A pokoli cselőpók még nem harapott meg – vallotta be András, aki szerint a pókok jobban félnek tőlünk, mint mi tőlük, és csak akkor támadnak, vagy harapnak, ha veszélyben érzik magukat.

Egyébként ha meglátnak minket, akkor vagy megdermednek vagy elkezdenek menekülni. Biztosan nem akarnak nekünk bajt okozni. Kiemelte, hogy a pókok egytől egyig ragadozó állatok, és igen hasznosak lehetnek lakókörnyezetünkben.

– Én mindig azt mondom, hogy mindenkinél legyen otthon egy kisebb levehető fedővel rendelkező doboz, amivel könnyen meg tudja fogni a pókokat, és ki tudja tessékelni őket a házból – tanácsolta András, aki szerint túl nagy különbség nincsen a lakásban előforduló pókok életmódja között hazánkban.

A legtöbb faj a ház bármely pontján megél – A bejárati ajtók vagy ablakok csücskeiben, lámpák környékén élnek a hamvas pókok. Ezek pár milliméteresek, és az éjszakai lámpafényre jövő, repülő rovarokkal táplálkoznak. A sötét, nyirkosabb, zártabb helyen élnek a zugpókok. Ők ugyanis nem bírják a fényt, sötétben vadásznak. A leggyakoribb, amivel a házakban találkozhatunk, azok a nagyon hosszú lábú kaszás, vagy az álkaszás pókok, az utóbbiak találhatóak meg a házakban, főleg a falon, vagy a mennyezet sarkaiban. Ők jó szövevényes hálót szőnek. A kaszás pókok pedig inkább kint a teraszon, pincében, sufniban élnek, az árnyékosabb, sötétebb helyeken. Ők viszont nem igazán szőnek hálót, inkább menet közben kapják el a rovarokat – sorolta tovább a természetvédő, aki szerint jót teszünk magunknak, ha a helyén hagyjuk a pókokat, hiszen, ha a házba berepül egy szúnyog, házi légy vagy esetleg az igen fájdalmas szúrást okozó szuronyos istállólégy, akkor azt levadásszák a falról.

Pókokkal a ház falain kívül is találkozhatunk, több faj is él közvetlen környezetünkben. Ezek kevésbé szembetűnőek, nagyrészt a bokrok levelei között, vagy a fűben, fákon bújnak meg

– A kertes házakban, a tömbházak előkertjeiben, illetve a parkokban is rengeteg pók él. A legismertebbek talán a hálószövő keresztespókok, amik általában jól felismerhetőek a hátukon lévő keresztszerű mintából. A darázspók is ide tartozik, ami gyakran jelenik meg napsütötte, füves kertekben. A bokrokon pedig a nagy fehér hálókat szövő vitorlás és tölcsérpókok élnek. De vannak a nagyon szép és aranyos ugrópókok is, amik úgy ugrálnak, mint a szöcskék, csak nekik nyolc lábuk van. Ezek nagyon eleven állatok, összeszedik akár a hangyákat is a kertben, de találkozhatunk velük a teraszon is – sorolta Oláh András a kertünkben élő leggyakoribb pókfajokat.