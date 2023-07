Igazi profikhoz, a komáromi Zsikla Autósiskolához fordultunk, és mentünk egy kört Komáromban, hogy átbeszéljük a legfontosabb szabályokat, tudnivalókat, felidézzük, mi mindenre is kell figyelni, és miben segíthetjük mi a többi közlekedők, valamint hogy minket hogyan segítenek a táblák, jelzések, de még a lámpák is. Szabolcsi Tibor szakoktató segítségével nemcsak jó hangulató, de tanulságos órán vehettünk részt. A higgadt szakember türelmesen, a tanulója önbizalmát is erősítve vette át velünk a leggyakoribb helyzeteket. Így például a jobbkéz-szabályt, a körforgalom használatát, a teli és a nyilas zöld közötti különbségeket. Kitért arra is, hogy miért a Stop-tábla vonalánál kell megállni, nem pedig a kereszteződés szélénél, de szóba került az is, mikor állhatunk meg a zebrán vagy hogy merre is indexelünk, ha megfordulunk egy kereszteződésnél. Be kell valljuk, sokéves vezetői rutinnal a hátunk mögött is hasznos és fontos tudással gazdagodtunk.

