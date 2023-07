Herczeg István évek óta foglalkozik ingatlanértékesítéssel. Podcastunkban mesél a tatabányai legekről, hogy miért érdemes ingatlanossal is beszélni vétel-eladás előtt, hogy kell-e félni egyes várorészekről. Kiderült, hogy most egy átlagos kétszobás panellakás 20-25 millió forintért cserél gazdát a megyeszékhelyen, míg egy jó albérletet már 150 ezer forintért lehet találni, ez a lélektani határ. Herczeg István arról is beszélt, hogy a családtámogatási rendszer változásai miként hatottak a piacra és mi befolyásolja leginkább az árakat.