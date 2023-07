Elhelyezkedés

A helyszínválasztás mellett szólt az is, hogy Tokod-Üveggyár teljesen egybeépült a szomszédos Táttal, így vélhetően lenne több, a közeli utcákban élő táti család is, aki szívesen beíratná gyermekét a most épülő intézménybe. Sőt a nagyközség vezetése azzal is kalkulál, hogy mivel az új bölcsőde közel helyezkedik majd el a 10-es számú főúthoz, így számításaik szerint a településen áthaladó, környékben élő családok közül is néhányan igénybe vennék a szolgáltatást.