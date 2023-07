A programok között szerepelt éjszakai bátorságpróba is, pisztrángpecázás a hegyi patakból, íjászat, illetve szinte minden délután számháborút játszottak a fiatalok. Kisebb csoportokra bontva a diákok süteményt is sütöttek közösen, valamint a gyógynövényeket is jobban megismerhették, illetve gyógyteákat kóstolhattak. A résztvevők a látványos solymász bemutatót is nagyon élvezték, ahol az Eleonóra-sólyom mellett egy héját és egy vadászgörényt is testközelből megfigyelhettek.

Bognár Balázs hangsúlyozta, a visegrádi tábor legnagyobb értéke, hogy csodálatos környezetben élvezhetik a gyerekek a természetet, a programokat. Mivel napközben nem használhatják a mobiltelefonjaikat, sokkal többet kommunikálnak egymással, életre szóló barátságok szövődnek.

A programok tábortűzzel értek véget, ahová olyan vendégeket is hívtak, akik részt vettek a táborban az elmúlt harminc évben. Bognár Balázs diaporáma vetítéssel készült, zenei aláfestés mellett tekintették meg természetfotóit a csillagfényes éjszakában.