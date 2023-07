Az Útinform szerint aki teheti, már a 67-es jelű Tata/Környe csomópontnál menjen le az 1-es főútra, majd a 39-es km-nél az Óbarok/Bicske csomópontnál hajtson vissza az autópályára. Azonban 1-es főúton is szakaszos torlódásra, valamint hosszabb menetidőre számítsanak, mivel az 1-es főutat pont Felsőgallánál újítják, ahol lámpával korlátozzák a forgalmat. Emiatt teljesen bedugult arrafelé is az út, ahogyan arra olvasónk is felhívta a figyelmet, aki elmondta, hogy a régi hatos kútnál legalább négy kilométeres a sor.

Nagyon hosszú a sor

Forrás: Beküldött