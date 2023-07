A leggyakoribb baleseti okok az M1-es autópályán

Ésszel kell lenni az M1-esen; ha kizárólag a vezetésre fókuszálunk, akkor is veszélyes üzem a szinte mindig zsúfolt autópálya.

„A figyelmetlenség, a mobiltelefon használata okozza a legtöbb balesetet az M1-esen. A nagyobb ünnepek, nyári szabadságok idején óriási a forgalom az M1-es autópályán, a kocsisor gyakran torlódik Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban is. Már nagyon kell a harmadik sáv mind a főváros, mind a határ felé vezető oldalon, remélem, két év múlva elkezdődik a tervezett beruházás. A műszaki hibából adódó ütközések elenyészők. Továbbra is előfordul azonban, hogy ittas, drogot használó, jogosítvány nélkül vezető sofőrök felelőtlensége vezet karambolokhoz. Akár úgy is, hogy az említett három tényező összeadódik” – mondta Szabó András, a Szasza Autómentő Kft. tulajdonosa a Kisalfold.hu-nak

Mentőhelikopter szállt le az M1-es autópályára Komáromnál

Június utolsó napján, Komárom térségében életveszélyes sérülésekkel emeltek ki egy 35 éves bolgár férfit a roncsból az M1-es autópályán. Ekkor egy lengyel mentőhelikopteres egység is leszállt az M1-esen autópályán.