Mint arról a korábbi években is beszámoltunk, a háromnapos rendezvénysorozat előfutáraként eddig a Palatinus-tó partján tartottak szemétszedést, most pedig új helyszínre invitálják az önkénteseket. Az önkormányzat, az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft., a helyi civil szervezetek és a Klímapolitikai Intézet közös környezetvédelmi akciója keretében ezúttal a belvárosban tapasztalható cigarettacsikkek problémájára hívják fel a figyelmet. A dorogi Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) Szemétirtók csoportja már több alkalommal tartott csikkgyűjtést, egyúttal mindig hangsúlyozzák, hogy az eldobott cigarettavégek több ezer mérgező kémiai anyagot tartalmazhat, és az ivóvizet is beszennyezhetik.

Július 22-én 8:30-kor lesz a gyülekező a Széchenyi téren található Tourinform irodánál, a csikkgyűjtés pedig 9 órakor kezdődik. A szemetes zsákokról és az összegyűjtött hulladék elszállításáról is a szervezők fognak gondoskodni, de azt kérik az érdeklődőktől, hogy vigyenek magukkal kesztyűt. A szemétszedés közben a dohányzó járókelők számára zsebhamutartókat osztogatnak majd, ezzel is azt szeretnék elérni, hogy csökkenjen az eldobott cigarettavégek száma.

Ahogy a Palatinus-tónál korábban, úgy a szervezők most is készülnek rendhagyó kincskereső játékkal, három cigarettacsikket ugyanis meg fognak jelölni, a szerencsés megtalálók pedig jutalomban részesülhetnek. A csikkgyűjtő akción való részvételi szándékunkat a Klímapolitikai Intézet oldalán lehet jelezni.