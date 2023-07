Az ültetvényeken, a dűlőkben az éjszak még májusban is hidegek voltak, ezért a rügyfakadás késett, és a hajtások sem fejlődtek megfelelően. A Hilltop Pincészet nemzetközi hírű főborászával, Kamocsay Ákossal a jelen problémáinak megértéséért még egy kicsit visszább is léptünk az időben.

– A múlt a télen nem volt csapadék, miközben a tavalyi év aszályos volt. Aztán a szőlőfakadások előtt kaptunk esőt. Ennek is köszönhetően szépen fejlődtek a tőkék, a virágzás idejére pedig szinte ideális lett az időjárás. Ezt követően viszont egy héten át ismét esett, és dunsztos meleg volt. Meg is jelent – gyakorlatilag az egész borvidéken – a peronoszpórafertőzés – emlékezett vissza az elismert és kiváló szakember.

A pince mélyén A Hilltop Neszmély termőterületei közé tartozik az elegáns borairól ismert Meleges-dűlő. Ezen túl a komplex borokat adó Keresztrét-dűlő. A fűszeres nedűk „szülőföldje” az Urbankó-dűlő. A Faragó-dűlő a telt, gazdag savakat adó borok bölcsője, míg a legintenzívebb ízek otthona a Páskom-dűlő. Mindezek dacára, Kamocsay Ákos azt hangsúlyozta ki, hogy egy borász már csak akkor lehet biztos a dolgában, ha a termés a pincék mélyén pihen.

A Neszmélyi borvidéken a gazdák minden dűlőben permeteznek, hogy megvédjék a termést. A borászoknak most ez az elsődleges, a legfőbb feladata. Sőt, a peronoszpórán túl meg kell óvni az ültetvényeket, a fürtöket a lisztharmat és a botrítisz betegségtől is, amelyek a bogyók rothadását idézik elő. Azaz van munka és gond is bőven.

– Az már most érzékelhető, hogy ebben az esztendőben nem lesz korai szünet. És a termésnek nem csak a mennyisége, de a minősége is bizonytalan. A szőlészek és borászok mindig ki vannak téve az évjáratok minőségének. Tehát az eredményességünk nem fajtafüggő – jegyezte meg Kamocsay Ákos.