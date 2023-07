Koncertek is voltak: Baby Gabié, a Happy Gangből Coryé, és a Back II Black együttesből Bebéé lett a színpad, akiket helyi fellépők előztek meg. Csiszár Anita zumba bemutatóval kedveskedett az érdeklődőknek, de a Dance Reform és a Cirill Táncstúdió növendékei is felléptek egy-két látványos mozzanat erejéig. Ezenkívül nem maradhattak el a kísérő programok sem: volt ugrálóvár, arcfestés, elektromos kisautó várta a sofőröket, és tombola, valamint vattacukor. A gyerekek nagy örömére pedig az önkormányzati tűzoltóság nagy, piros autója is feltűnt a szomszédos művelődési ház mellett, így nem maradhatott el a habparti sem.

A süteményekről is essen szó! Többek között volt meggyel töltött kókuszgolyó, gesztenyekrémes rolád, sport szelet, gyümölcstorta és túrós, valamint almáspite, de a sós ízt kedvelők sem panaszkodhattak. Sajtos tallér, kukoricával, sonkával és feta sajttal töltött pizzás csiga, popcorn, valamint sajtos pogácsa is szerepelt a kínálatban. Becsületkassza működött, a sütemények megvásárlásával pedig a környéken élő nehéz sorsú családokat, valamint a beteg gyermekek utókezelését lehetett támogatni.