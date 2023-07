A nyergesújfalui e-sportoló felidézte, hogy huszonkét fordulós volt a magyar bajnokság, heti két mérkőzést rendeztek vasárnap este 8 órától, így egy hétvégén két forduló zajlott le. A párharcokat a HPCL Twitch csatornáján lehetett követni, többször szurkolhattunk „élőben” a Genesis Gamingnek is.

A fiatal hálóőr két szezonnal ezelőtt még a második ligában szerepelt, így már van némi tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy mi a különbség az élvonal és a másodosztály között. Szerinte a fő eltérés a közvetítésben, illetve a platformokon való megjelenésben keresendő.

– A szponzorok jobban preferálják az NB I.-es mérkőzéseket. Fontosabb számukra, ha két erősebb gárda csap össze és a találkozót élőben adják. Ilyen volt nekünk is a Puskás Akadémia e-sport csapata ellen, ugyanis a bajnoki címről álmodozó felek mérkőztek meg egymással. Az NB II.-ben szereplő alakulatok kevesebb nyilvánosságot kapnak, így kevésbé kerülnek a figyelem középpontjába a jó formában lévő másodosztályú játékosok is. Érdekesség, hogy a Diósgyőr most jutott vissza az élvonalba (akárcsak a valóságban – a szerk.), valósággal dominálták a második ligát – mesélte.

Kedves Balázs elárulta azt is, hogy a szezonértékeléskor az edzők elmondták, hogy a Genesis Gaming várakozáson felül teljesített és megköszönték a játékosoknak, hogy ilyen jó eredményt értek el. Jól érezte magát az élvonalban, reméli, hogy továbbra is teljesítheti az elvárásokat.

A Puskás Akadémia ellen is védett

– Kapusként a mérkőzések valamelyest egyformának számítanak. Szeretek kimondottan rangadókat játszani és örömteli, hogy a Puskás Akadémia ellen volt több szép védésem is. Magyarországon, a statisztikákat feltöltő játékosok között összesítésben a második legjobb kapus lettem. 59,8 százalék volt a védési hatékonyságom, összesen 37 védésem volt, 6 mérkőzést hoztam le kapott gól nélkül. Előzetesen a legjobb öt kapus közé szerettem volna bekerülni, a menedzserek mellett én is elégedett vagyok a saját eredményemmel, továbbra is első számú hálóőrként számítanak rám a csapatban – tette hozzá.

A nyergesújfalui e-sportoló szerint a szezon legnagyobb tanulsága az, hogy a játékosoknak többet és minőségibb edzéseket kellene végezniük, mellette a mérkőzésekre maximálisan oda kellene koncentrálni. A fejlődés megkérdőjelezhetetlen, hiszen a tavalyi ötödik hely után most harmadikok lettek. Ha továbbra is hozzák a magabiztos teljesítményt, akkor biztosan bekerülnek a legjobb öt csapat közé a következő szezonban. A kapus próbálja kijavítani az egyéni hibáit és tudja, hogy inkább lábbal kell magabiztosabban dolgoznia, mert a kapuskirúgásai nem mindig voltak tökéletesek. Kedves Balázs egyébként még nem kapott ajánlatot másik csapattól, ugyanakkor egyelőre nem is tervezi, hogy eligazol a Genesis Gaming-ből.

Már a következő e-sport-szezonra készül

– A futballszimulátor következő verziója szeptember végén jelenik meg, valószínűleg október közepe felé fog indulni a szezon. Addig mindenkinek ki kell húzni az adott évre a karakterét. A bajnokság szervezői felmérik az igényt, hogy hány csapat kíván nevezni, aszerint fogják elindítani a ligát. Érdekesség, hogy a FIFA, mint nemzetközi labdarúgó szövetség és az EA Sports, a játék gyártója nem tudott megegyezni egymással, így a szervezet nem adja a nevét a továbbiakban a játékhoz – tette hozzá.

Kedves Balázs a következő szezonban védési hatékonyságban, védések számában és a kapott gól nélküli mérkőzések tekintetében is legalább ugyanolyan jó eredményre törekszik, mint amit elért idén. Felismerte, hogy mely szituációkban kell másként döntenie és bízik benne, hogy bekerülhet a legjobb három hálóőr közé.

– Elég magas célokat tűzök ki magam elé, hiszen csak így érzek kellő motivációt a továbbfejlődéssel kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy milyen összetételű lesz a bajnokság, de jó játékkal elérhetjük az első öt hely valamelyikét. Most mindenki elment nyári szünetre, kipihenik a szezon fáradalmait. A kérdés az, hogy melyik alakulat kezdi majd el elsőként felfedezni az új játékot, mikor kezdenek el gyakorolni, és hogy mennyire hatékonyan építik be az új igazolásokat a keretbe – jelentette ki.