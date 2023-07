Rágjuk át magunkat régiónk történetén! – ezzel a felhívással indult el az idén is a méltán népszerű Sajtkukac tábor. Az ötnapos programsor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár égisze alatt működik immáron 22 éve, és pontosan ennyi ideje változatlan a táborvezető személye is, aki az intézmény gyermekkönyvtár részlegének dolgozója, Szlezákné Molnár Katalin.

– Az idei tábor kicsit más, mint a többi – foglalta össze a Kemma.hu kérdésére a főszervező. Katalin szerint a világjárvány korlátozásai miatt egy ideig elmaradtak a foglalkozások és ez rányomta a bélyegét az idei szervezésre is.

– Kevesebb az érdeklődő és ez megmutatkozik abban is, hogy jóval kevesebb tábort szerveztünk a nyáron – mondta a táborvezető.

Katalin ennek ellenére ugyanolyan lelkesedéssel igyekezett összeállítani a menetrendet az idén is. Ügyelt arra, hogy a tábornévhez híven izgő-mozgó legyen minden táborlakó és rengeteg programot szervezett a gyerekeknek. Összességében ugyanolyan jól érezte magát a legifjabb táborlakó, aki hatéves, mint a 13 éves rangidős kamasz.

Hogy a programokról is szó essen! Tatára is ellátogattak sárkányhajózni és az Építők Parkjában is remekül múlatták az időt. Az időjárás is megkegyelmezett a tábori menetrendnek: sem eső, de több napos kánikula sem zavarta az oroszlányi sajtkukacokat.

Kirándultak továbbá a fővárosba, ahol egyik nap a Tarzan Park, másikon pedig a MiniPoliosz megoldandó feladatai várták őket. Utóbbi budapesti helyszínen, a minivilágban, néhány órára feje tetejére álltak a megszokott hétköznapok, és így lehetett a bányászváros gyermekeiből bolti eladó, pénztáros, postás, darukezelő, bankos, virágárus, autószerelő, de akár világsztárként is bizonyíthatják kreativitásukat.

A győri Ugripark Játszóházba is ellátogattak, ahol dzsungelt idéző mesevilág, labirintus és trambulin várta a fiatalokat, de a hullámos vízesést vagy szupergyors tűzcsúszdát is kipróbálhatták a fiatalok. Végül a komáromi WF Szabadidő Parkban hűsöltek egy kicsit a sajtkukacok. Strandbombákat ugrottak, pizzát ettek és nagyokat nevettek a kicsik, ami remek hétzáró programnak bizonyult.