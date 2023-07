A rendkívüli testületi ülésen az elmúlt hónapokban az engedélyek kiadása során összegyűlt tapasztalatok alapján módosította a testület a közterületek használatáról szóló korábbi rendeletét. Miként a városházi tájékoztatóban írják: a módosítások között szerepel többek között az is, hogy a társasházak esetén a köztisztaság célját szolgáló építmény vagy tárgy elhelyezéséhez, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló szelektív konténer elhelyezése esetén a közterület-használat díjmentes.

Az ülésen döntöttek a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért támogatási alapról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezéséről. A döntés hátteréül szolgáló előterjesztésben egészen az alap 2004-es létrejötte, majd 2009-es „bedőlésén” át és a Tétényi Éva polgármester nevével fémjelzett korszakig menően írják le hosszan az eredeti szándék szerint a város népességmegtartó erejét, munkahelyteremtést, elhelyezkedést, szakképzés segítését, otthonteremtést célzó pénzügyi bázis történetét.

Ugyancsak ezen az ülésen hoztak döntést a képviselők arról, hogy Esztergom indul az önkormányzatok működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása támogató pályázaton. Az ötödik napirendi pontról így fogalmaznak a városházi tájékoztatóban:

– Módosították az intézményi gyermekétkeztetés tárgyában létrejött vállalkozási szerződést. Az ennek során meghatározott áremelés az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjait nem érinti, tehát a szülőket többletköltség nem fogja terhelni. Az önkormányzat ezzel kívánja segíteni az energiaválság és az emelkedő infláció miatt nehéz helyzetbe került családokat.

Szintén a plénum elé került a helyi hulladékgazdálkodás ügye, így döntés született a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodásról, melynek révén egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jön létre. Májusban számolt be lapunk be az akkor szerkezetkész állapotban lévő, az ipari parknál található inkubátorházról, a mostani rendkívüli testületi ülésen erről is új döntés született. Ennek értelmében a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.-t bízták meg képviselők a létesítmény üzemeltetési feladatával.