A hatékonyabb működés érdekében az OPSZ elnöksége júniusban létrehozta a Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozatot, illetve a napokban megalapította a jellemzően állatvédelmi szakjogászokból és szakállatorvosokból álló Állatvédelmi Szakértői Testületet. Az eseményről szóló közlemény szerint az egyik elsődleges cél egy olyan szakmai oktatási anyag elkészítése, amelynek a felhasználásával elkezdődhet a kijelölt vármegyei polgárőr kapcsolattartók, majd a helyi polgárőrök érzékenyítése és oktatása. A szakemberek feladata emellett jogi- és állatorvosi szakértői támogatás nyújtása is lesz, így a polgárőrök hathatósan segíthetik a hatóságok munkáját.

A Tagozat létrehozását és a Szakértői Testület megalakulását többek között Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos is üdvözölte.

– Kezd beérni a gyümölcse annak a munkának, amelyet több éve a civilekkel és a szakemberekkel együtt kezdtek meg. Ennek a munkának az egyik eredménye a Testület létrejötte – mondta a kormánybiztos. Hozzátette: az állatokat bántalmazókkal szemben zéró toleranciát mutatnak.

– A több mint 260 ezer állampolgár által kitöltött kérdőívre adott válaszokból is egyértelmű volt, hogy a lakosság részéről is nagy igény mutatkozik az állatkínzókkal szembeni következetes fellépésre. A munka következő állomása volt, hogy szigorították a Büntető Törvénykönyv egyes állatvédelmi tárgyú rendelkezéseit 2021 év végén. A polgárőr egyesületek eddig is nagy szerepet vettek vállaltak a bűnmegelőzésben és bűnfelderítésben, azonban tevékenységüket immáron a Testület szakértői gárdája is támogatni és segíteni fogja. Nincs hazánkban még egy olyan nagy lefedettségű szervezet-rendszer amely olyan szoros mindennapi kapcsolatban áll a lakossággal, mint a polgárőrség, ezért mindent meg fognak adni ahhoz, hogy állatvédelmi feladataikat a legmagasabb színvonalon láthassák el – ígérte Ovádi.

Az Alapítvány vállalta, hogy segíti a polgárőr egyesületek állatvédelmi tevékenységét, oktatási anyagokat készít, és oktatási programlehetőséget biztosít a polgárőr szervezetek számára

Forrás: Beküldött

Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány elnöke szerint az állatvédelemben nincs csodafegyver vagy varázspálca, csak kemény és kitartó munkával, építkezve lehet eredményeket elérni.

– Szimbolikus, hogy a 2023 februárjában bejegyzett Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány első együttműködési megállapodását az Országos Polgárőr Szövetséggel kötötte. Az esemény szerencsésen egybeesett azzal, hogy az Állatorvostudományi Egyetemen (ÁTE) a tavalyi évben elindult az állatvédelmi szakállatorvosok képzése, az ÁTE és a Miskolci Egyetem együttműködésében pedig idén júniusban végzett az első állatvédelmi szakjogász évfolyam. Ők képezik döntő részben az újonnan megalakult Állatvédelmi Szakértői Testületet. Az Alapítvány még idén elindítja Állatvédelmi Kompetencia Programját, amelynek fő célja, hogy az állatvédelemben eljáró szereplők – így a polgárőrség is – hiteles, hatályos és gyakorlati jellegű információkhoz jussanak az állatvédelem területén, javítva az eljárások gördülékenységét, és végső soron fejlessze az állatvédelmet Magyarországon – magyarázta az elnök.

Molnár Zoltán, a Tatabányai Polgárőr Egyesület elnöke lett az OPSZ újonnan alakult Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozatának elnöke. Az eseményen elmondta, hogy a polgárőrök a saját működési területeiken teljesített közterületi szolgálataik során és azon kívül mindig is érzékenyek voltak az állatokkal kapcsolatos bánásmódra. Hiszen egy olyan polgári rétegről beszélünk, akikben erős a társadalmi kötelék, a szabálykövetés és a segíteni- és tenni akarás.

– A jelenleg kialakítás alatt álló országos struktúra alapját a Tatabányai Polgárőr Egyesület és más polgárőr egyesületek jó gyakorlatai adják: a legfontosabb feladat az eljárások egységesítése, amely kiegészítve a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány és a tanácsadó testület szakértelmével az állatvédelmi ügyek minden korábbinál hatékonyabb intézését vetítik előre - tette hozzá a tatabányai polgárőr.

Frigyer László, jogász, a Kutyás Szolgálati és Állatvédelmi Tagozat általános elnökhelyettese pedig kiemelte, hogy a 66 ezer polgárőr a szolgálatai során olyan észlelési, jelzési és segítségi rendszert tud biztosítani, amelyet jelenleg egyetlen más hatóság sem az országban. Az OPSZ mindig is nagy hangsúlyt fektetett a polgárok környezetének a védelmére, hiszen a polgárőrségről szóló törvény lefekteti, hogy a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség cselekvési lehetőséget nyújt, és a jogszabály nevesíti is az állatvédelmet, mint kiegészítő feladatot. Mindezek mellett a Tagozat és a Testület legfontosabb jövőbemutató teendője a megelőzés és a fiatal generáció érzékenyítése, valamint a felelős állattartásra történő nevelése.