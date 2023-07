A következő véradásra július 17-én, hétfőn 16 óra és 18 óra között várják az önkénteseket a tárkányi Kultúrház előterében. Nyáron is nagy a szükség van a vérre és a vérkészítményekre a betegek, esetlegesen a balesetet szenvedettek számára.

A tudomány jelenlegi állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható, csakis véradással pótolható. A hazai egészségügyi intézmények ellátása éves szinten nagyságrendileg 390 ezer véradással biztosítható, ezért a folyamatos, biztonságos ellátáshoz munkanapokra lebontva napi 1600-1800 véradóra van szükség.

Az ABO vércsoportrendszer alapján négyféle vércsoportot különböztetnek meg: A, B, AB és O. Magyarországon a leggyakoribb vércsoport az A-s, míg a legritkább az AB-s. Minden egység levett vérből háromféle vérkészítményt állítanak elő. Vörösvérsejt-koncentrátumot, thrombocyta-koncentrátumot és friss fagyasztott plazmát. Ezeket a készítményeket akár három különböző beteg is megkaphatja. Innen is ered a jól ismert szlogen: Adj vért és ments meg három életet!