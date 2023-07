Nyolc évvel ezelőtt indult és azóta is töretlen népszerűségnek örvend a Kölcsey sorozata, a Zenés Nyári Találkozások. A sorozat célja azon túl, hogy teret ad a tehetséges fiatalok bemutatkozásának, egyfajta közösségteremtés is. Szombaton a bányászváros szabadtéri színpadán elsőként a vértessomlói Party Zóna együttes lépett fel. A tavasszal alakult, hazai és külföldi slágereket feldolgozó zenekar a bányászvárosban debütált - ez volt az első fellépésük. Őket követte a helyi Coffee City Zenekar, akik elsősorban saját szerzeményeket játszanak. A rock és grunge, de alternatív, pop és punk zenét játszó banda fellépett már például a Neszmélyi Borünnepen és a Komáromi Napokon is.