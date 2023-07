Fotókon a Búzavirág úti baleset: két autó és egy kamion ütközött Tatabányán

Mentő is érkezett a baleset helyszínére.

Saját autóval szeretünk nyaralni menni, és egyre többen ellenőrzik a kocsit is előtte

Belföldi és külföldi úticéltól függetlenül nyaralni jellemzően autóval megyünk. Az is közrejátszik ebben, hogy a saját tulajdonú jármű szabadságot ad, élvezetes a vezetés, egyben a kocsi kiszámíthatóbb és praktikusabb közlekedési eszköznek számít – derül ki a Magyar Suzuki Zrt. közleményéből.

Erre figyelj, ha nem akarod, hogy a pénztárcád bánja az áramkimaradást!

Leggyakrabban zivatarok, viharos széllökések miatt jelentkezhetnek kisebb-nagyobb áramkimaradások hazánkban, és emiatt a magyarok harmadának már anyagi kára is keletkezett – derül ki a Schneider Electric online felméréséből. Olvasóinknak televíziója is tönkrement már a feszültségingadozás miatt, de akadt, aki szponzori támogatástól esett el.

Pöci, akinek minden perce a foci - PODCAST

P. Nagy László, közismert nevén Pöci az, akit Tatabányán mindenki ismer, aki csak egy kicsit jártas a sportban, a labdarúgásban. 1976 óta tatabányai, volt olimpiai válogatott focista, többször a Tatabánya edzője is, most nyugdíjas, de közben meg az utánpótlásért felelős szakmai koordinátor is egyben.

Deutsch Tamás: nem fogjuk hagyni, hogy ránk erőltessék a kötelező migránskvótát

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a multikulturalizmus ideológiája totálisan összeomlott.

Pokoli tűz Rodoszon: egy ottani magyar elmondta, mit élnek át most (videó)

Hatodik napja nem tudják eloltani az erdőtüzet, már 19 ezer embert evakuáltak a szigetről.