Fotókat és videót hoztunk Azahriah fergeteges tatai koncertjéről, amit szerencsésen nem mosott el az eső. Vasárnapi podcastunkban ezúttal a bányászat hőskorába repültünk vissza, a tatabányai innovációkat kutatva Dallos Istvánnal. A VOSZ Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete – immár 18. alkalommal - is odaítéli a Príma Díjakat. Ki is hirdették, kik az idei jelöltek. Olvasóink is dönthetnek a közönségdíj sorsáról.

A rácsok mögül rendelt távol-keleti, új pszichoaktív szerekkel kezdődött az egész ügy, amelyet negyedikén tárgyalnak majd Komáromban. Két rab családi bizniszt épített ki, már-már vegyészkedő anyukával, futárkodó barátnővel.

Kocsis Máté kijelentette: világos, hogy Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett, és hogy amit a főpolgármester állít arról, hogyan került több mint 500 millió a 99 Mozgalom számlájára, súrolja a nevetségesség határát.

Rossz hír, hogy Magyarországon is megjelent a rettegett szúnyogfaj, amely Európában már 14 országban jelent meg, és a számos vírust hordoz.