Újra bizonyították - méghozzá perctől percre, jelenetről jelenetre - a Román Sándor Entertainment tánckarának tagjai, hogy nem „csak” az életük, hanem a szenvedélyük is a tánc. A koreográfia magával ragadta, másik világba repítette, lenyűgözte a közönséget.

A darab tartalmáról dióhéjban: az egyik főhős egy sármos életművész, aki minden nőt elvarázsol, a szó szoros értelmében zenél a testükön. Van kulcsa a szívükhöz, amit gyakran használ. Közben arra is figyel, hogy a gazdagokat időnként megszabadítsa drága ékköveiktől. Láthatjuk, hogy mindig elbűvölő, mindig elegáns és mindig egy lépéssel előrébb jár a többieknél. A másik főhős a szerencsétlenkedő, kétbalkezes nyomozó, aki a maga ügyefogyott módján mindent megtesz azért, hogy a tolvajt végre elkapja. A harmadik egy gyönyörű nő, aki alakjával, ruháival, mozgásával, pillantásaival és persze táncával egyaránt megigézi a playboyt, a nyomozót, a többieket, no meg a nézőtéren ülőket is.

Román Sándor világhírű táncművész és koreográfus, színházi rendező, az Experi Dance Tánctársulat egykori alapítója, a Halhatatlanok Társulatának Örökös tagja, és még sorolhatnánk. Sokszor bizonyította már, hogy a táncban nem ismer tréfát és azt is, hogy ismeri és alkalmazza a tréfát, méghozzá annyiszor, hogy kapkodjuk a fejünket, miközben a színpadon a táncosok kapkodják a lábukat, Közben tapsolnak, a megfelelő pillanatokban elesnek, jó néhányszor szaltóznak. Kalapot lopnak, képzeletbeli labdával élethű focimeccset játszanak. Vetélkednek, szeretetre és ellenségre találnak. A férfiak nőket emelgetnek, pörgetnek-forgatnak, ha kell, menekülnek, ha úgy alakul üldöznek, majd elkapnak és elengednek, mosolyognak, elkomorodnak.

A nézésbe és a leírásba is bele lehet fáradni, hát még a 75 perces Mókás Képzelgés bemutatásába. Az előadás és a ráadás végén volt még egy kedves ráadás. A helyi szervező, Lobenwein György köszönő szavak mellett Tata díszborát adta át Román Sándornak. Szép virágcsokrok is gazdákra találtak.

Elcsépelt talán, de úgy gondolom, ez illik a végére: Jövőre, veletek, ugyanitt! Várjuk a vizek városába az újabb mókás képzelgéseket.