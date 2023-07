Az 1800-as évek végén, a kilencszázas évek elején 230 házat építettek. Jobbára hatajtós házakat, s a vezető beosztásban lévőknek pedig tiszti lakásokat. Dallos István bemutatta az ekkori élettereket, a lakások méreteiről, a terek beosztásáról is mesélt. Podcastünkben most két kép került a középpontba. Az egyik egy képeslap, amelyen az olvasható: Tatabánya – Tiszti lakok. Ótelepet mutatja a kép, amely vélhetően az 1905-ös vagy 1906-os évek állapotát mutatja. A háttérben lévő két épület még ma is áll Óvárosban. A másik képen a 38-as Házak, amelyek a Hetestelepi gangos épületek voltak az 1920-as években. Ezeknek ma már nyoma sincs.

Ótelep, vélhetően az 1905-ös vagy 1906-os években

Forrás: Beküldött