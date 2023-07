Úgy gondolja, a jó fagyi titka a jó alapanyag. Mint fogalmazott, egy egyszerű citrom, vagy vanília is lehet tökéletes, ha kiváló hozzávalókkal dolgoznak. Ez a verseny azonban kicsit másról szól, itt mindenki próbál egy kicsit kitűnni a tömegből. Arról is beszélt, a pisztácia divatja is kezd visszatérni, de már mindenki kezdi maga mögött hagyni az aromás, festékes, mű pisztáciát. A mostaniak nem annyira zöldek, picit sósabbak, de kiváló beltartalommal bírnak.

Dr. Molnár Attila polgármester arról beszélt, fontos számukra, hogy a turizmus és a gasztronómia térképre felhelyezzék Komáromot. Úgy gondolja, jó úton haladnak, Sztaracsek Ádám ötlete alapján hozták ide az év fagylaltversenyét a Komáromi Városmarketing Kft.-vel. Kitért arra is, szeretnének a jövőben is országos gasztrofesztiváloknak is helyszínt adni.

Sági Szilárd gasztrokibic, a közönségzsűri tagja azt mondta, reméli, hogy jövőre lesz komáromi Jókai-palacsinta ízű fagylalt is, hiszen ezúttal is lehetett sós fagyit kóstolni, például sajtos-tejfölös lángos ízűt. Gratulált minden nevezőnek, szervezőnek, akik sok munkát fektettek a programba. Hangsúlyozta, nem egyszerű feladat 81 fagylalt zsűrizése, de ilyen kiváló minőségi fagyikat még sokkal nehezebb készíteni, mint amilyeneket a nap során megízlelhettek.