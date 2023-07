A horgászszerencsére ezúttal nem lehetett panasz, hiszen végül huszonnyolcan mérlegeltek, és Török Mihály elnök szerint az összességében kifogott 266 kiló 76 deka hal minden eddigi eredményt felülmúlt. Tavaly például az összmennyiség 60 kiló 29 deka volt – adta hírül a kornye.hu.

A Nemzetiségi és Sörfesztivál részeként hagyományosan megrendezett versenyen idén valóban „szárnyaltak” a horgászok, hiszen míg az elmúlt évben 9.94 kilóval állhatott a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára Horváth Béla, ez az eredmény most talán az első tízbe jutáshoz sem lett volna elegendő.

A legnagyobb halat, egy 9.14 kilós példányt Szalai Gyula fogta ki. Az összsúly versenyében 22,66 kilóval Szőke Ferenc végzett az élen, és tőle csupán 50 dekával maradt el ifj. Laki Gyula. A harmadik helyet Vida Péter szerezte meg 20 kiló 68 dekával, a negyediket Imeli László 18,56 kilóval, az ötödiket pedig Király Attila 17 kiló 46 dekával. Ők az eredményhirdetés során valamennyien horgász felszereléseket vehettek át.

A horgászok és a vendégek egy-egy ízletes babgulyás mellett elemezték ki a délelőtti horgászverseny történéseit, közben már gyülekeztek a szintén hagyományos vízi program, a kenuzás hírére. A vízre szállás előtt Gubicza István intelmeit hallgatták, aki a fontos tudnivalók mellett azt is leszögezte: biztos, hogy mindenki vizes lesz. Ki kevésbé, ki jobban. Ez be is igazolódott, amikor elkezdtek a forró hajótestekbe ülni.

Sokan érkeztek a hagyományos vízi program, a kenuzás hírére

Forrás: fotó: kornye.hu

A sporttelepen harmincharmadik alkalommal rendezték meg az Auerhammer János Ifjúsági Labdarúgó Emléktornát, ezúttal a Tardoskedd, Kecskéd, Bakonysárkány és természetesen a Környe csapatainak részvételével. A reménységek a műfüves pályán rúgták a bőrt, hajtottak a tikkasztó hőségben a kupáért, melyet végül idén is a Kecskéd hódított el a körmérkőzések után. Második helyen végzett a Tardoskedd, harmadikon a Környe, negyediken a Bakonysárkány. A Gólkirályi címet a tardoskeddi Denis Kónya szerezte meg négy góllal, a legjobb játékos a kecskédi Polovicz Attila lett és különdíjat vehetett át a szintén kecskédi Forisek János. A legjobb hazai játékosnak Daróczi Zoltán bizonyult.