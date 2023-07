Harcos tematikájú honvédelmi tábort szervezett fiataloknak az MH. Klapka György 1. Páncélosdandár. A táborba a Kemma.hu is szeretett volna ellátogatni, azonban kérésünkre sem invitáltak meg minket. A honvedelem.hu azonban meghívást kapott. Ők számoltak be arról, hogy a tatai tábor utolsó programjai egyikén köteles biztosítás melletti mászásban és ereszkedésben is kipróbálhatták magukat a fiatalok.

Mint írták: a honvédelmi táborok elsősorban azoknak a fiataloknak nyújt kiváló lehetőséget, akik a Magyar Honvédség szárazföldi haderőnem iránt érdeklődnek. A táborozások ideje alatt ugyanis átélhetik az alapfelkészítés kihívásait, miközben a mindennapi életben is hasznosítható ismereteket szerezhetnek. Az élményszerű feladatok során megismerkednek a lövészkatonák feladataival, tevékenységével, valamint felszerelésével és technikai eszközeivel is.

Tóth Gábor hadnagy, a közel ötven fős diákok és honvéd kadétok alkotta tábor parancsnoka elmondta, hogy a hét első felében a fiatalok megismerkedhettek a Leopard 2A4 harckocsikkal, a PZH 2000 önjáró tüzérségi lövegekkel, valamint a Gidrán páncélozott harcjárművekkel is. Mindemellett számos ügyességi feladat is várt rájuk. A tábor utolsó előtti napján – egy menetgyakorlatot követően – a táborozók a közeli Kőpite kilátóponton próbálhatták ki az alpintechnikás ereszkedést.

Hegyhódíás a harcos táborban

– A fiatalok nagyon ügyesek. Eleinte tartottunk attól, hogy hogyan veszik majd az akadályokat, de azt kell mondjam, hogy jól vizsgáztak – fogalmazott Tóth Gábor hadnagy.