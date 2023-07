Hozzátette azt is, nagyon jól megértik egymást zsűritársaival, sokakat korábbról is ismert. Úgy fogalmazott, szereti ezt a közeget, hiszen itt mindig jó emberek gyűlnek össze, akik szakmailag is a topon vannak. Az eseményen Benkő Péter, a komáromi Ireks Stamag cukrászati vezetője is részt vett, akinek fagylaltja a tavalyi megmérettetésen közönségdíjas lett. Hangsúlyozta, nagy megtiszteltetés számukra, hogy itt rendezték meg a versenyt.

Családi ízek

Benkő Péter arra is kitért, a rendezvényre külön, családi kedvencei kínálattal is készültek, többek között tejbegríz, sajttorna, sárkánygyümölcs és 100 százalékos pisztácia fagyikkal, utóbbi a szicíliai termőterületükről származik. A válogatás lényege, hogy a család minden tagja megtalálhassa a kedvenc ízét. Mint mondta, az idei esztendőnek nincs különösebb slágerterméke, de a rendezvény pont a csokoládé világnapjára esett, így ők is több csokifagyival készültek a versenyre.