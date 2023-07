Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke a komarom.hu-t arról tájékoztatta, hogy a rendezvény iránt nagyon komoly szakmai érdeklődés mutatkozik. Az eredeti kiírás szerint 72 fagylalt nevezését várták, de végül 81-et fogadtak be a versenyre. A kézműves kategóriába 31 fagylaltot, a kézműves–mentesbe 9-et, a csokoládé kategóriába 15-öt, a cégesbe 17-et és a céges–mentesbe 9 édességet neveztek a mesterek.

A Jókai ligetben mintegy százféle fagyi kóstolására lesz lehetőség. A délelőtti kínálatban a tavalyi győztes és a 2020-as Év Fagylaltját is megkóstolhatják az érdeklődők, továbbá az idei Gelato Europe Cup–on Európa–bajnoki magyar bronzcsapat kettő versenyfagylaltja is kóstolható lesz.

Fontos információ, hogy az ételallergiások is bátran ehetnek majd fagylaltot, hiszen az allergéneket is jelölik majd a szakemberek. Az ismertetőket kihelyezik a pultokon és a fagyibeszúró táblán az allergének kezdőbetűkkel lesznek jelölve. A kínálatban továbbá 18 féle „minden mentes” fagylalt is szerepel.