Megújul a Petőfi óvoda is

A kórházpark felújítása is fontos részét képezi a projektnek, a tervek szerint új növényeket fognak ültetni az intézmény és a szakorvosi rendelő közötti területen is. A Mátyás király utca, valamint a Hősök tere feletti zöldterületet is rendezni fogják. A Csolnoki úton, a temető kerítése mellé növénysor fog kerülni, a parkolóhelyek köré pedig fákat helyeznek majd el. A városvezetés az energetikai korszerűsítésre is nagy hangsúlyt fektet, ennek jegyében július elsején elkezdődik a Petőfi óvoda épületének felújítása. A teljes külső homlokzatot leszigetelik és az elöregedett nyílászárókat is kicserélik. Ezzel lezárul az Iskola és Mária utcákat érintő, több éven át tartó tudatos városfejlesztési projekt.