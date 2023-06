Bátki Kálmán a Kemma.hu-nak elmondta, hogy harmincig számolták a becsapódásokat, aztán feladták. A Közút tud a problémáról, de csupán egy figyelmeztető- és egy sebességkorlátozást érvényesítő táblát tettek ki a helyszínre.

Az útkezető szerint a többi már az autósok fegyelmezettségén múlik, hiszen a táblákon foglaltakat be kell tartani. A lakók először a Kemma-hu-nak meséltek kálváriájukról, most a Tények.hu is riportot készített velük.