Itt a nyár, a strand- és nyaralási szezon, egyre több lakóautóval találkozhatunk az utakon. Természetesen rájuk is ugyanazok a közlekedési szabályok vonatkoznak, mint a többi forgalomban résztvevőre, bár ez a Bakonyalján nem pont így történt.

A Budapesti Autósok közösségének egyik olvasója számolt be az elképesztő esetről, melyről a fedélzeti kamerája felvételt is rögzített. Az eset a 1-es úton, Kisbér előtt történt. Ahogy a videót rögzítő is hitetlenkedve fogalmazta meg a kérdését: A kisbusz vezetője lehet, hogy azt hitte, hogy egyirányú az út? Az OMW kútról kikanyarodva végig a szembejövő sávban autózott, a jelzésre sem reagált.

A lakóautós szerencséjére nem jött senki szembe a forgalmas úton. A jármű rendszáma pedig nem utalt olyan országra, ahol baloldali közlekedés lenne.