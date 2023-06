A közhiedelemmel ellentétben nemcsak a jó idő közeledtével és az erdőben támadják meg a kullancsok négylábú kedvenceinket, hanem bárhol és bármikor. Hazánkban rohamosan terjed a szúnyogok által terjesztett szívférgesség is. Tíz évvel ezelőtt itthon még ismeretlen volt ez a fajta betegség, mára egyre nagyobb számban fordul elő beteg kutyus és a kétségbeesett gazda is. Hallgassák meg hírportálunkon. Többek közt erről is beszélgettünk Dr. Győrffy András tatabányai állatorvossal, aki elárulta, hogy felelős gazdákként mit tehetünk házikedvenceink egészségéért.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!