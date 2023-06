Huszonkét büfékocsival érkeztek

A Food Truck Show az ország mozgó étterme: egy időben és egy helyen mutat be ételeket és italokat kínáló, mozgásra képes vendéglátó járműveket. Komáromba huszonkét büfékocsi érkezett. Digitális étlapot is készítettek az alkalomra, amelyen a teljes kínálat szerepelt. Az esemény célja Komárom ételének, a Jókai-palacsintának népszerűsítése is volt. Szombat délután Sági Szilárd gasztrokibic és a Városmarketing Kft. munkatársai kínálták a finomságot a ligetben, amelyet szeretnének az egész országgal megismertetni.