Összesen nyolc alakulat csapott össze a füzitői gyepen, szomszédságukban pedig öt bográcsban készült a pörkölt, a főzés mellett volt idő beszélgetésre, illetve szórakozásra is. A kispályás csapatok két csoportban mérkőztek meg egymással, délután pedig a helyosztók következtek.

Mire a bajnoki párharcok befejeződtek, és az ételek is elkészültek, ennek azonban akkor csak a zsűri örülhetett. A vacsora előtt ugyanis ünnepélyes keretek között vehették át érmeiket és serlegeiket a dobogós helyen végzett utánpótlás csapataik. Népes nézősereg előtt nagy volt az öröm és az ünneplés, ezt követően pedig az utcai bajnokság díjátadója következett: a dobogó harmadik fokára a Villám FC játékosai állhattak fel, második helyen zárt a Canisero együttese, a bajnoki címet pedig a Királyok zsebelhették be. Külön öröm volt a szervezők számára, hogy lányaik is jelen voltak a tornán, és külön csapatot indítottak, remekül játszva a fiúk ellen. További helyezések: 4. Bigányok, 5. Győztes gól, 6. Totális, 7. Wonder Woman, 8. Feláldozhatók.

Nehéz dolga volt a főzőverseny zsűrijének is, hiszen kivétel nélkül nagyon ízletes ételek készültek, ám a győzelemnek végül Csere Gábor csapata örülhetett. A „hivatalos” program végeztével a zenéé és a kötetlen szórakozásé volt a főszerep, éjszakába nyúlóan, vidám hangulatban.