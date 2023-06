Esztergom egyik nagyforgalmú bevásárolóközpontjának és gyorséttermének tőszomszédságában található a Szent Anna temető, mely tulajdonképpen elsősorban egy gesztenyefa ligetben található háborús emlékpark. A nemzetközi egyezmények alapján korábbi ciklusban újították fel itt 2017-ben a szovjet katonai sírokat, illetve az orosz fél kezdeményezésére felállították a hadisírok közelében Vlagyimir Szurovcev oroszországi szobrász A béke angyala című közel 3 méteres szobrát is.

2018-ban az első világháborúban Esztergomban és környékén katonai és civil áldozatok emlékművével gyarapodott a temetőpark. Ez elmúlt években az emlékpark utcabútorai elhasználódtak, most a padok és hulladékgyűjtő edények javítására kerül sor. A városházi hírben az is olvasható, hogy a Szent Anna temető mellett a Bem téren, azaz a vasútállomásnál lévő parkos részen hasonló felújítás kezdődik meg, számoltak be a város honlapján.