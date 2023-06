Évről évre egyre többen látogatnak a Bakonyalján található festői szépségű Súrra, amely most egy újabb szálláshellyel várja a turistákat – olvasható Súr Község Önkormányzatának Facebook-odalán.

Az Árpád utcai Közösségi ház bútorzat és lakástextília felszerelésének bővítését követően már a család és baráti rendezvények mellett szálláslehetőségként is funkcionál. Három darab emeletes ágyat, gardróbszekrényt, ágyneműket és ágyhuzatokat szereztek be, így az épület 6 fő számára is ideális. A két elkülönült kialakítású vizesblokknak, a nagy közösségi térnek, valamint a fedett terasznak köszönhetően nagyobb létszám fogadására is alkalmas a szállás, ez esetben az udvaron sátrazásra is van lehetőség.

Önellátás esetén konyha áll a vendégek rendelkezésére, de a szállótól 250 méterre található vendéglőben is igényelhető étkezés, a reggelihez szükséges péksütemények pedig a 100 méterre található pékségben vásárolhatók. Egy éjszakára is szívesen látják a kerékpáros, bakancsos és zarándok turistákat is.