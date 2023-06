Közös ima

A megemlékezésen több beszéd is érintette a 21. század egyik legnagyobb konfliktusát, az ukrajnai háborút. A tavaly óta zajló harcok kapcsán Kókai Rita ezúttal is azt kérte a jelenlévőktől, hogy kulcsolják imára a kezeiket és közösen imádkozzanak a békéért. A rendezvényen a Gyermelyi Dalárda is közreműködött, mely az istentisztelet, valamint a koszorúzás alatt is több szerzeménnyel járult hozzá ahhoz, hogy a közös megemlékezés még meghittebb legyen.