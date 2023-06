Sajtótájékoztatón beszélt Michl József polgármester és Rigó Balázs alpolgármester június 21-én szerdán arról, hogy tovább bővülhet Tatán a Kőfaragó-ház. Az alpolgármester az eseményen kiemelte, hogy a nemrég átvett díj azért is nagy elismerés a városnak, mert a 100 pályázat közül csupán 10 kapott elismerést. Ezek között a tatai Kőfaragó-háznak a közösségfejlesztés, szolgáltatásfejlesztés és infrastruktúra-fejlesztés kategóriákban ítélték oda az elismerést.

– Az idei esztendőben is olyan projektekkel lehetett pályázni, amiket az előző esztendőben már lezártak, így esett a választásunk a Kőfaragó-házra, ami tulajdonképpen szerves részét képezi a korábban már a Kálvária-dombon megvalósított fejlesztéseinknek. Több szempontnak kellett megfelelnünk. Többek között olyan kérdésekre kellett választ adnunk, hogy milyen társadalmi hatásokkal bír ez a fejlesztés. Itt azt emeltük ki, hogy egy többfunkciós épületet hoztunk létre, ahol köznevelési, közművelődési feladatot, illetve kiállítótér, és a közösségitér funkciót lát el. Arra hegyeztük még ki a pályázatunkat, hogy milyen innovációkat tartalmaz – fogalmazott az alpolgármester.

– A hagyományőrzés mellett nagyon fontos, hogy a tatai fazekasság is megjelenik. Illetve milyen jövőbe mutató megoldásokkal találkozhatunk az épület területén. Illetve az is fontos volt, hogy ebbe hogyan vontuk be a helyieket - sorolta a pályázat részeit Rigó Balázs, hozzátéve, hogy a Kőfaragó-ház hasznosítása a 2008-as Magyary-terv első változatában is szereplő elképzelés is volt. Akkor 400 írásos észrevétel érkezett be, és 19 fórumon vitatták meg a terveket. Illetve a Kuny Domokos Múzeum bevonásával jöhetett létre a kiállítótér, a Városkapu az épület szolgáltatásainak kialakításában vettek részt, de emellett a Tata és Térsége Civil Társaságot és a Turisztikai Egyesületet is bevonták.

Rangos országos elismerést kapott a tavaly átadott Kőfaragó-ház

Fotó: G. D. V. / Forrás: 24 Óra

Michl József polgármester kiemelte, hogy korábban a Kossuth tér fejlesztése részesült hasonló projektben, ami egyébként igazi csapatmunka és nagyon nehéz feladat volt.

– Amikor egy-egy ötletet elkezdünk projekté fejleszteni és végig gondoljuk, hogy az, amit az adott területen, épületben elgondolunk megvalósítható-e, akkor egy nagyon nagy közösség, csapat aki ezen dolgozik. Ez az elismerés mindegyiküknek szól – mondta a városvezető.

A polgármester a sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy az épület bővítését is tervezik, amit kiemelt projektként kezel a város.

– Megvettük a Kőfaragó-ház mellett lévő ingatlant, amiből ifjúsági szállót alakítunk ki, illetve egy mosdókomplexumot is tervezünk. A Kőfaragó-ház felső udvarán pedig két nyitott konyhát építünk, ami további lehetőség a fenntarthatóságra is, illetve a tataiak élvezhessék a hely szolgáltatásait. A két udvart pedig összenyitjuk, amivel egy nagyobb közösségi teret kapunk– árulta el a terveiket Michl József.