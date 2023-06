Mint arról beszámoltunk, 2020 nyarán adták át az intermodális csomópontot, melynek lényege, hogy a felújított vasútállomás mellett épült meg az új autóbusz-pályaudvar, így az utasok könnyebben szállhatnak át egyik közlekedési eszközről a másikra. A Volánbusz Zrt. közölte, hogy az elmúlt szűk három év alatt a társaságuk és az önkormányzat is kiértékelte az akkor kialakított buszhálózattal, illetve menetrendekkel kapcsolatos tapasztalatokat, melyek alapján szükségessé vált egy korszerűbb, vonzóbb szolgáltatás bevezetése. Fontosnak tartották azt is, hogy a módosításkor a lakossági észrevételeknek is érvényt szerezzenek.

Ismertették, hogy az attraktív vasúti kínálat – az almásfüzítői vonalon is naponta több szerelvény jár – jelentősen megnövelte a vonatokat használók számát. Azonban a vasútra buszokkal történő rá- és onnan elhordás nem mindig volt megfelelő. Emellett a Bánomi lakótelep térségében is szükség volt egy korszerű, a lakosságot nem zavaró közlekedési rendre, így ennek kialakítása is most történik meg.

Új gyorsjárat indul a Balaton északi partjára A mavcsoport.hu közleménye szerint Tatabányáról könnyebben eljuthatunk nyáron a magyar tengerhez. A vármegyeszékhelyről reggelente 6:10-kor Oroszlány – Mór – Székesfehérvár – Balatonalmádi – Balatonfüred – Révfülöp útvonalon Keszthelyre, és Keszthelyről délután 15:35-kor Tatabányára induló járatnak módosul az útvonala és az indulási időpontja is. Június 17-től Tatabánya – Oroszlány – Mór – Bakonycsernye – Zirc – Veszprém – Balatonfüred – Révfülöp – Keszthely útvonalon közlekedik, így Bakonycsernye, Szápár, Csetény, Dudar, Nagyesztergár, Zirc települések számára egész nyáron új eljutási lehetőséget biztosít a Balatonfüred és Keszthely között elhelyezkedő valamennyi Balaton-parti településre.

A közlemény szerint a helyi és helyközi autóbuszok kiszámíthatóan, összehangolva közlekednek majd Esztergomon belül és könnyen megjegyezhető viszonylatjelzésük lesz. Az eddigi helyi járatok újragondolt útvonalon haladnak majd és számok helyett betűjelzést kapnak. Így az esztergomiak és a városba érkezők is tudhatják, hogy melyik busz merre közlekedik a településen. A helyközi járatok vonalszáma négy helyett csak három betűből fog állni: például az „elővárosiként” ismert, 8519-es jelzésű Esztergom-Dorog-Esztergom járat mostantól 805-ös számot viseli majd.

Szintén jó hír, hogy Esztergom északi részén új kétirányú körjáratokat indítanak A és B jelzéssel, így a Bánomi lakótelep két irányból is megközelíthető lesz. A Bánomi útra is visszatérnek a buszok, így a városrész kiszolgálása terén is várható jelentős javulás. Esztergom-Kertváros, illetve a Belváros között az autóbuszok egy része nem a 111-es, hanem a Látóhegyi és Dobogókői úton keresztül fognak közlekedni, így az ipari park is közvetlenül elérhető lesz. A Vaskapui úton lévő buszmegállóhoz a helyközi járatok helyett helyi autóbuszok viszik majd fel az utasokat.