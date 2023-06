Mint arról Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője is beszámolt Facebook-oldalán, Kisbéren készül a boltokban kapható császárzsemlék és leveles tésztából készült péksütemények jelentős része.

A tegnapi napon az országgyűlési képviselő Kisbéren üzemlátogatásra volt hivatalos a VITA-Sütő Kft.-nél, ahol folyamatosak a fejlesztések és most is erről volt szó. Szóba került a múltheti tűzeset is, ami szerencsére az ott dolgozók testi épségében nem okozott károkat. A gép pedig, ami kiégett, javítható. Most több, mint húsz munkaerő szükséges, hogy kiváltsa a tűzben károsult, automatizált gépsort.