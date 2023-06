Azt írták, a büntetés-végrehajtási szervezet mintegy kilencezer munkavállalót foglalkoztat az ország 32 börtönében és intézményeiben. A testület által kínált karrierlehetőségek rendkívül változatosak, mint ahogyan a börtönökben betölthető munkakörök is, hiszen nemcsak felügyelők vagy reintegrációs tisztek dolgoznak ott, de többek között jogászokat, pszichológusokat és egészségügyi szakdolgozókat is alkalmaz a büntetés-végrehajtási szervezet - hívták fel a figyelmet. Kiemelték: az illetmény tiszthelyettesi beosztás esetén minimum havi bruttó 395 ezer és 509 ezer forint között alakul, tiszti beosztás esetén pedig minimum havi bruttó 570 ezer forint szolgálati helytől és beosztástól függőn. Hozzátették: az országos toborzókampányban állásbörzéken, oktatási kiállításokon, falu- és városnapokon, sport- és kulturális rendezvényeken mutatják be az érdeklődőknek a büntetés-végrehajtás által kínált életpályamodellt.