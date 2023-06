Hozzátette, szemlátomást regionálissá nőtte ki magát a dadi falunap, hiszen a házigazdákon kívül a környező településekről is szép számmal érkeztek a vendégek. Voltak bokodiak, császáriak, kecskédiek és oroszlányiak is, akik ízelítőt kaptak a dadi vendégszeretetből. Utóbbi két településről érkeztek fellépők is: a kecskédi néptáncosok megmutatták milyen sváb hagyományokat őriznek lépteik, míg az oroszlányiak zumbacsapata, Csiszár Anita vezetésével aratott osztatlan sikert.