A rendezvényen Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron Vármegye főispánja, a vármegye területi védelmi bizottságának elnöke és Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője mondott beszédet.

Németh József, az ÉDUVIZIG igazgatója a közleményben felidézte, hogy 2013. május 30. és június 2. között rendkívüli mennyiségű eső hullott a Duna és nyugati mellékfolyóinak vízgyűjtő területein. 2013. június 2-án már a legmagasabb, harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet rendelték el a Duna Rajkától Esztergomig terjedő szakaszán is, önkéntesek, társszervek bevonásával nagy küzdelmet vívtak az árral. A nyergesújfalui ipari parknál a 10-es főút egy része is víz alá került. Esztergomban Szamárhegy környékén és a Kis-Duna sétány mentén is hihetetlen mértékű összefogás keretében próbálták megvédeni az ingatlanokat. Érdekesség, hogy az árvíz idején Táton folyamatban volt egy töltésépítési beruházás, mellyel éppen a jövő árhullámaitól kívánták megóvni a települést.

Az árvíz levonulása után nagyszabású felülvizsgálatok zajlottak, a vízügyi ágazat aktualizálta a mértékadó árvízszinteket is. Fejlesztések is történtek, megépült a Komárom-almásfüzitői védvonal és Nyergesújfalu területén az új töltés. Németh József hozzátette: igyekeznek a folyamatos védekezési gyakorlatokkal felkészíteni a kollégákat a jövőbeli esetleges árvizekre, így a szakemberek a jövőben ismét sikerrel helyt állhatnának.