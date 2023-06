A közelmúltban rendezték meg Franciaországban az idei Ramsari találkozót, ahol többek között Tata is részt vett. Az eseményen jelentették be a következő találkozók helyszíneit is. Jövőre Kínában, két év múlva pedig Tatán fogják tartani a rendezvényt. A tatai bejelentés alkalmából szervezett sajtótájékoztatón, a francia rendezvényen részt vett Rigó Balázs alpolgármester elmondta, hogy ez egy hatalmas megtiszteltetés a városnak, hiszen olyan nemzetközileg elismert szakembereknek mutathatják meg terveit és elképzeléseit a valóságban is, akiktől sokat tanulhat Tata is.

Az alpolgármester elárulta, hogy mivel a Ramsari cím szorosan összefügg az Öreg-tavon telelő vadludakkal, így nem is lehetne a találkozónak jobb időpontot találni, mint a Vadlúd Sokadalom. Azonban addig még rengeteg dolga van a városnak. Többek között folyamatban van a szilveszteri önkéntes őrszolgálat kialakítása is, akik az év végén segíthetnek vigyázni a madarak nyugalmára.

Mint arról korábban beszámoltunk: Magyarországon 29 nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyet tartanak nyilván, ezek egyikét képezik a Tatai-tavak 1897 hektárral. Az Öreg-tó 1989 márciusa óta szerepel a rangos listán, míg a Fényes-forrásvidék, a Réti- halastavak és a Ferencmajori-halastavak térsége 2006 óta. 2018-ban létrehozták a Ramsari Város címmel elismert települések hálózatát, így lett Tata is Ramsari Város. A cím azokat a városokat illeti, amelyek különösen sokat tettek a vizes élőhelyeik megőrzéséért, fejlesztéséért, a környezeti nevelésért, a fenntartható gazdálkodásért.