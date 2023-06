Ha valaki már áthajtott Kocson ismeri a Tatai út és a Kossuth utca találkozásánál lévő éles kanyart. Egy harmincas tábla figyelmezteti az autósokat a lassításra, de sokan úgy vélik száguldozva is be tudják venni. Ők azok akik rendszeresen Kálmánék kerítésében landolnak. A férfi már nem is tudja, hogy hányszor riadtak a csattanásra. Mint mondta: harmincig számolta, aztán feladta.

Legutóbb szombat késő délután állított meg egy autót a rózsaszínre festett téglafal. Kálmán meg is mutatta az ütközés nyomait.

– Korábban egy drótkerítésünk volt, de az nem állította meg az autókat. Volt olyan teherautó ami a drótkerítés talapzatán átugorva állt meg az előkertben. Végül úgy döntöttünk, hogy téglakerítést építünk, de már nem tudnám megmondani, hogy hányszor kellett újra rakni. De nézzék, most is bontani kell. A sofőrrel megegyeztünk, hogy kijavítják, mert az édesapja kőműves, de eddig nem jelentkeztek. Remélem addig nem hajt bele még egy autó, mert akkor az egész ledől – mutatta Bátki Kálmán, aki a rendőrséget is értesítette az esetről.

Kálmán már számolni sem tudja, mennyi baleset érte kerítését és a házat

Forrás: Beküldött

A vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóosztályának tájékoztatása szerint végül nem került sor intézkedésre, mivel személyi sérülés nem történt és a felek megegyeztek. Azonban Kálmán szerint a személyi sérülés csak idő kérdése. Öt unokája van, de mindegyiknek szigorúan tilos az előkertnél játszani.

A család attól fél, hogy egyszer egy kamion fog megállíthatatlanul feléjük száguldani a kerítésen is áttörve. Hálószobájuk pedig pont a ház utca felöli oldalán van. Kálmán elárulta, hogy a nyolcvanas évektől laknak a kanyarban, akkor is történtek hasonló balesetek, de csak elvétve. Azonban mióta egyre több és gyorsabb az autó már hetente vannak csattanások.

Volt olyan esős nap, hogy hárman is a kerítésnek sodródtak. Ráadásul ha valamiért az autópályáról elterelik a forgalmat, akkor minden autó és kamion előttük halad el. Kálmán szerint a kanyarnál lévő összes lakó retteg. A járdára is félve merészkednek ki. Folyamatosan fülelni és figyelni kell az érkező autókat. Hajnalka Kálmánék mellett lakik, hozzá is több kéretlen vendég robogott már be. Volt, hogy a kaput áttörve a zárt garázsban állt meg egy autó. De a kapu mellett található gázcsövük is megsérült már.

Forrás: Beküldött

Hajnalkáék két hatalmas bokrot ültettek a kapu két oldalára, ami eddig állta a csapásokat. Két hete is "megfogtak" egy autóst. Kálmánék azonban már próbálkoztak fenyővel, tujával, szilvafával, de mindegyik a felelőtlen autósok áldozatává vált. De az út szemközti oldalán lakó család sincs biztonságba. Bajnoczi Rolandék kertjében ráadásul rendszeresen játszanak a gyerekek a kerítés mellé épített fa játszótéren. Ebbe hajtott bele egy éve egy autós. A lakók utolsó reménye a nyilvánosság. Az ígérték, hogy mostantól minden csattanásról hírt fognak adni egészen addig, amíg nem oldja meg valaki a helyzetet.

Kálmán unokáinak szigorúan tilos az előkertben játszani a számtalan balesett miatt

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Simon László, a település polgármestere is nagyon jól ismeri a problémát, többször jelezte is már a Közút Zrt. felé. Egyébként a szakemberek már többször is kimentek felmérni a helyszínt.

– A nyolcvanas években szó volt arról, hogy megszüntetik a kanyart. Az tervezték, hogy a Kossuth utcát meghosszabbítva az csatlakozik majd be a Tatai útba már a falun kívül, azonban ez végül elmaradt. A problémát az is fokozza, hogy ez egy keskeny kanyar és egy nagyobb jármű lassítva is átlóg a másik sávba. Az autósok lassítás nélkül szintén áttérnek a másik sávba. Itt muszáj körültekintően bevenni a kanyart, erre figyelmeztet is a harmincas tábla – mondta a polgármester.