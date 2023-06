A rendezvényen Anda Bálint, a szervezet elnöke köszöntötte a jelenlévőket – köztük Erős Gábor országgyűlési képviselőt – majd bemutatta a résztvevőknek Boros Zoltán vadászfestőt. Az Arany Ecset Tollal kitüntetett alkotó vetített képes előadást is tartott munkásságáról, emellett kiállítás is nyílt a műveiről.

Megtudhattuk, hogy első kiállítása 1996-ban volt, autodidakta módon kezdett el festeni, rajzolni, grafikákat, akvarelleket készíteni, később az olajfestés technikájával is megismerkedett. Dolgozik papírra, vászonra, bőrre, fára, kőre, falra is, és az elsődleges témái között a vadászható állatfajok szerepelnek. Elhangzott az is, hogy Boros Zoltán 1997-ben tett vadászvizsgát, gyakorló vadászként több mint negyed évszázada vadászik.

A tárlatismertető után következett a szakmai előadás, amely a Szalonka Szemináriumok elengedhetetlen részét képezik. Ezúttal Dr. Schally Gergely a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszékének munkatársa, a szemináriumok kuratóriumának tagja mesélt az erdei szalonkák élőhely választásának vizsgálatával kapcsolatos tapasztalatokról. Megjegyezte, hogy a madarak lényegében azokat a földterületeket kedvelik, ahol több földigiliszta található.

Kiállítás nyílt Boros Zoltán páratlan alkotásaiból

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Szóba került az is, hogy a gyűrűzés során a gyűrűszámot, az adott példány tömegét, a csőr-, csűd-, farok- és szárnyhosszt is feljegyzik. Meghatározzák, hogy első vagy nem elsőéves az adott madár és szintén bekerül az adatbázisba, ha sérülést tapasztalnak rajta. Egyébként a Szalonka Szeminárium azt a célt is szolgálja, hogy méltóképpen használják fel a tudományos kutatás során mintavételezett példányokat.

Dr. Schally Gergely a szalonkagyűrűzésről is mesélt

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Az előadást követően Jászai Tibor, a Prímás Pince séfje révén egy kis gasztronómiai kitekintőre invitálta a résztvevőket, majd a program a hatfogásos vacsorával folytatódott. Közben átadták az Ecset Toll díjat, melyet a kuratórium minden évben annak ítél oda, aki szalonkával kapcsolatos hagyományőrzés, kultúra terén maradandót alkottak, illetve aki a Szalonka Monitoring Program, mint tudományos kutatás lehetőségét megteremtette Magyarországon.

Idén az Országos Magyar Vadászkamara szakmai igazgatója, Kovács Gábor vehette át az elismerést, aki a méltatást követően elismerte a GETE Vadásztársaság kezdeményezéseit, illetve sikeres közösségépítő munkáját. A rendezvény végül kötetlen beszélgetéssel és ismerkedéssel zárult.