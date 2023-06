A jelenlévőket Horváth Viktória, a januárban lezárult, Bajót-Nyergesújfalu-Tát települések közös helyi identitáspályázatának szakmai vezetője köszöntötte.

Mihelik Magdolna polgármester kiemelte, hogy az iskolákkal, az óvodával, illetve a helyi német nemzetiségi önkormányzattal együttműködve nagyobb hangsúlyt szeretnének fordítani a jövőben a helyi nemzetiségi kultúra megőrzésére. Pelyhe-Krajcsovszki Andrea, a Nyergesújfalu Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője ismertette, hogy idén sikeresen pályáztak egy sváb tanösvény létesítésére, melynek kialakításán egy lelkes társaság dolgozik.

A konferencián többek között Waldmann-né Baudentisztl Éva, a Komárom-Esztergom Vármegyei Németek Önkormányzatának elnöke is előadást tartott. Kitért a nemzetiségi identitáserősítésének lehetőségeire és a vármegyei sváb értékekről is beszélt. Véleménye szerint a kulturális örökség megőrzésében nagy szerepet játszik, hogy a magyarországi németek parlamenti képviselettel is rendelkeznek.